'Я предлагаю отправить половину ментов на фронт': раскрыты новые подробности 'пленок Миндича'

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новый выпуск материалов, которые он называет "пленками Миндича". В рамках авторского проекта он представил видео с транскриптами разговоров, которые, по его словам, касаются людей из окружения бизнесмена Тимур Миндич и обсуждения деятельности украинских правоохранительных органов.

Об этом сообщает на YouTube-канале Железняка. В выпуске от 22 июля 2025 депутат отмечает, что ранее в Верховной Раде рассматривались законодательные инициативы, которые могли повлиять на работу антикоррупционных институций, в частности Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Во фрагментах разговоров, обнародованных в видео, фигуранты обсуждают деятельность различных силовых структур, включая Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и НАБУ. Также звучат темы возможного влияния на следственные процессы, внешнее наблюдение, а также легализацию средств. Отдельно упоминается обеспокоенность относительно вероятной слежки.

В материале приводятся и эмоциональные высказывания участников разговоров, в том числе идея "отправить стражей порядка на фронт" как реакция на антикоррупционные расследования.

По словам Железняка, обнародованные записи демонстрируют отношение фигурантов к антикоррупционным органам, а также уровень их влияния и беспокойства из-за возможных расследований. Он подчеркнул, что это лишь часть более крупного проекта, и новые материалы могут появиться впоследствии.

Читайте также: В деле Миндича власти пошли по худшему сценарию

Что известно о деле

Как отмечается, записи были сделаны в квартире на улице Грушевского в Киеве и являются частью расследования НАБУ по вероятным коррупционным схемам в сфере энергетики. По данным открытых источников, Тимур Миндич находится в Израиле, с которым у Украины нет механизма экстрадиции в этом случае. К нему применены украинские санкции. Само дело касается возможных связей между бизнесом, политическими кругами и государственными структурами.

Журналисты Украинской правды отмечают, что обнародованные материалы могут быть только первой частью, и дальше ожидается появление новых записей.

Предыстория расследования

История получила огласку в ноябре, когда НАБУ провело обыски у бизнесмена. По информации СМИ, он покинул Украину еще до начала следственных действий.

В НАБУ и САП заявляли, что расследование длилось более 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей. По версии следствия, могла действовать группа должностных лиц, влияющая на государственные энергетические предприятия с целью контроля финансовых потоков.

Сообщается, что Миндич рассматривается как одна из ключевых фигур по этому делу. После его выезда Государственная пограничная служба Украины начала проверку обстоятельств пересечения границы.

Напомним, скандал с Миндичем вышел за пределы коррупции.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!