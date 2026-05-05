'Я пропоную відправити половину ментів на фронт': розкрито нові подробиці 'плівок Міндіча'

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив новий випуск матеріалів, які він називає "плівками Міндіча". У межах авторського проєкту він представив відео з транскриптами розмов, що, за його словами, стосуються осіб із оточення бізнесмена Тимур Міндіч та обговорення діяльності українських правоохоронних органів.

Про це повідомляє на YouTube-каналі Железняка. У випуску від 22 липня 2025 року депутат зазначає, що раніше у Верховній Раді розглядалися законодавчі ініціативи, які могли вплинути на роботу антикорупційних інституцій, зокрема Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У фрагментах розмов, оприлюднених у відео, фігуранти обговорюють діяльність різних силових структур — серед них Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та НАБУ. Також звучать теми можливого впливу на слідчі процеси, зовнішнього спостереження, а також легалізації коштів. Окремо згадується занепокоєння щодо ймовірного стеження.

У матеріалі наводяться й емоційні висловлювання учасників розмов, зокрема ідея "відправити правоохоронців на фронт" як реакція на антикорупційні розслідування.

За словами Железняка, оприлюднені записи демонструють ставлення фігурантів до антикорупційних органів, а також рівень їхнього впливу та занепокоєння через можливі розслідування. Він підкреслив, що це лише частина більшого проєкту, і нові матеріали можуть з’явитися згодом.

Читайте также: У справі Міндіча влада пішла по найгіршому сценарію

Що відомо про справу

Як зазначається, записи були зроблені в квартирі на вулиці Грушевського в Київ і є частиною розслідування НАБУ щодо ймовірних корупційних схем у сфері енергетики. За даними відкритих джерел, Тимур Міндіч наразі перебуває в Ізраїлі, з яким Україна не має механізму екстрадиції у цьому випадку. До нього застосовано українські санкції. Сама справа стосується можливих зв’язків між бізнесом, політичними колами та державними структурами.

Журналісти Української правди зазначають, що оприлюднені матеріали можуть бути лише першою частиною, і надалі очікується поява нових записів.

Передісторія розслідування

Історія отримала розголос у листопаді, коли НАБУ провело обшуки у бізнесмена. За інформацією ЗМІ, він залишив Україну ще до початку слідчих дій.

У НАБУ та САП заявляли, що розслідування тривало понад 15 місяців і включало більш ніж 1000 годин аудіозаписів. За версією слідства, могла діяти група посадовців, яка впливала на державні енергетичні підприємства з метою контролю фінансових потоків.

Повідомляється, що Міндіч розглядається як одна з ключових фігур у цій справі. Після його виїзду Державна прикордонна служба України розпочала перевірку щодо обставин перетину кордону.

Нагадаємо, скандал з Міндічем вийшов за межі корупції.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!