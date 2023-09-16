Загар сделает вас стройнее, здоровее и спортивнее - один из ключевых месседжей современных стандартов красоты.

Покраснения и жжение кожи, солнечные ожоги и волдыри, морщины и рак кожи - расплата за длительное и неправильное пребывание на солнце.

Статистика стран, где 24 на 7 ярко светит солнце. Каждый год около 2000 австралийцев умирают от меланомы и немеланомного рака кожи, причиной которого являются УФ-лучи.

Как максимально безопасно принимать солнечные ванны, чтобы уменьшить риски возникновения меланомы?

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Почему солнечный ожог - это лучевое поражение?

И стоит ли бежать за Пантенолом после экстремального загара?

Как безопасно вылечить солнечный ожог? - мнение ученых

Солнечный ожог - это результат чрезмерного воздействия на кожу солнечных ультрафиолетовых лучей, - утверждают дерматологи американской ассоциации American Academy of Dermatology Association.

Если вы перегрелись на солнце без использования солнцезащитного крема и надлежащей одежды, ваша кожа может обгореть. Чтобы как можно безопаснее успокоить и вылечить ее, важно начать лечение солнечного ожога сразу же, как только вы его заметили. Первое, что нужно сделать, это уйти с солнца в помещении.

Далее, как рекомендуют ученые, нужно принять холодный душ, после которого нанести увлажняющий крем на слегка влажную кожу лица и тела. Чтобы успокоить обожженную солнцем кожу, врачи советуют использовать увлажняющий крем с содержанием алоэ вера или сои.

Крем с гидрокортизоном можно наносить на особенно пораженные участки кожи, где есть ощущение жжения. Эксперты также советуют пить много воды для устранения обезвоживания и принять аспирин или ибупрофен, чтобы уменьшить отек, покраснение и дискомфорт.

Если на коже появились волдыри, дайте им зажить. Их появление означают, что у вас солнечный ожог 2-ой степени. Вы не должны вскрывать волдыри, так как они образуются, чтобы помочь вашей коже зажить и защитить вас от инфекции, - говорят врачи.

Эффективен ли Пантенол при солнечных ожогах?

Как видим, в рекомендациях американских дерматологов пантенола нет и в помине.

Тем не менее, первое, за чем мы бежим в аптеку после неудачных солнечных ванн - это пантенол. Если углубиться в инструкцию препарата, то можно выяснить следующие показания к применению:

солнечные и термические ожоги;

раны после солнечных и термических ожогов;

с целью местной гипотермии при длительном пребывании на солнце.

Думаем, вы не единожды использовали Пантенол после пляжа. Вспомните, стал ли он панацеей для вас?

Вся правда о УФ-излучениях

Многие ошибочно считают, что высокая температура воздуха воздействует на кожу, вызывая повреждения и неприятное ощущение жжения. Между тем именно ультрафиолетовые лучи наносят вред незащищенной коже, вызывая ожоги, преждевременное старение и рак кожи. Поэтому кожу следует защищать всякий раз, когда уровень УФ-излучения достигает показателя 3 и выше, - утверждают ученые.

Чем выше уровень УФ-излучения, тем больше вероятность повреждения кожи.

Ультрафиолет невозможно увидеть или почувствовать - он отличается от инфракрасного излучения, которое мы воспринимаем как тепло, поэтому уровни УФ-излучения не зависят от температуры.

Примечательно, что УФ-излучение может быть высоким даже в прохладные и пасмурные дни, что может также вызвать повреждение кожи и солнечные ожоги.

Принято также считать, что люди с более смуглым оттенком кожи менее склонны к солнечным ожогам и возникновению меланомы. Но это не так!

По мнению ученых, независимо от типа кожи, чрезмерное воздействие УФ-излучения солнца и солярия, может привести к повреждению кожи.

Ультрафиолетовый свет от соляриев также может вызвать рак кожи и преждевременное старение кожи. Если вам нравится загорелый оттенок кожи, врачи рекомендуют чаще прибегать к более безопасной альтернативе - средству для автозагара.

Как защитить кожу от UVA и UVB-лучей?

Чтобы защитить кожу от УФ-излучения, важно наносить водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше, - рекомендуют ученые. А при длительном пребывании на открытом воздухе средства для защиты кожи от солнца следует наносить через каждые два часа.

На прилавках магазинов можно увидеть кремы с фактором защиты от SPF 30 до SPF 100. Если верить маркетингу, то эти маркировки говорят об уровне защиты от ультрафиолетовых лучей. Но и здесь нас вводят в заблуждение.

Как утверждают ученые, солнцезащитные кремы с SPF 30 фильтруют примерно 96,7% УФ-излучения, а с показателем SPF 50 и больше - 98%. Для защиты от рака кожи врачи рекомендует наносить солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30.

В идеале наносить средство за 20 минут до выхода на улицу и повторно через каждые 2 часа после купания или вытирания полотенцем. Примечательно, что люди наносят лишь 25-50% рекомендуемого количества солнцезащитного крема. Однако врачи советуют покрывать средством полностью всю кожу тела. По научным данным, для этого потребуется примерно 25-28 мл продукта.

Витамин D и хорошее настроение

Что нам дает загар, кроме приятного бронзового оттенка кожи? Хорошее настроение и достаточное количество витамина D, - говорят ученые. Нам с детства вторят, что пребывание на солнце обеспечивает достаточный уровень витамина D в организме. Ультрафиолетовое излучение, действительно, является не только основной причиной рака кожи, но и естественным источником этого витамина.

Однако исследования показывают, что длительные солнечные ванны не увеличивает уровень витамина D. Чтобы получить суточную дозу нутриента, достаточно всего лишь нескольких минут пребывания на солнце: это может быть даже небольшая прогулка в магазин и обратно.

Какие препараты вызывают аллергию во время загара?

Канадские ученые Отделения дерматологии из Университета Торонто предупреждают: есть препараты, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, увеличивая риски возникновения аллергии и ожогов кожи.

Среди них: антибиотики, противогрибковые, противовоспалительные, мочегонные препараты, ингибиторы АПФ и антидепрессанты. После появления сыпи ученые рекомендуют отмену препарата и лечение кожи кортикостероидом.

В списке "опасных" для пребывания на солнце лекарственных средств ученые называют препараты: тетрациклин, доксициклин, налидиксовая кислота, вориконазол, амиодарон, гидрохлоротиазид, напроксен, пироксикам, хлорпромазин и тиоридазин.

Безопасного загара не существует!, - утверждают ученые. Принимая солнечные ванны, мы всегда подвергаем риску здоровье нашей кожи.

Ежегодно от меланомы умирают десятки тысяч людей. По статистике, больше всего страдают те, кто проживает в странах, где круглый год светит солнце.

Солнцезащитные кремы с SPF 30, легкая одежда с длинными рукавами, широкополая шляпа и солнцезащитные очки - как бы вы не защищались от солнца, выбирайте солнечный релакс с безопасным лимитом времени. В вопросах загара на берегу океана или в местном солярие лишь мера поможет избежать опасных сюрпризов.