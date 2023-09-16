Засмага зробить вас стрункішими, більш здоровими та спортивними – один із ключових меседжів сучасних стандартів краси.

Почервоніння й печіння шкіри, сонячні опіки та пухирі, зморшки й рак шкіри – розплата за тривале та неправильне перебування на сонці.

Статистика країн, де 24 на 7 яскраво світить сонце. Щороку близько 2000 австралійців помирають від меланоми та немеланомного раку шкіри, причиною якого є УФ-промені.

Як максимально безпечно приймати сонячні ванни, щоб зменшити ризик виникнення меланоми?

Чому сонячний опік – це променева поразка?

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І чи варто бігти за Пантенолом після екстремальної засмаги?

Як безпечно лікувати сонячний опік? - думка вчених

Сонячний опік - це результат надмірної дії сонячних ультрафіолетових променів на шкіру, - стверджують дерматологи американської асоціації American Academy of Dermatology Association.

Якщо ви перегрілися на сонці без використання сонцезахисного крему та належного одягу, ваша шкіра може обгоріти. Щоб безпечно заспокоїти та вилікувати її, важливо розпочати лікування сонячного опіку відразу ж, як тільки ви його помітили. Перше, що потрібно зробити, це піти до приміщення.

Далі, як рекомендують вчені, потрібно прийняти холодний душ, після чого нанести зволожуючий крем на вологу шкіру обличчя та тіла. Щоб заспокоїти обпечену сонцем шкіру, лікарі радять використовувати зволожуючий крем із вмістом алое вера чи сої.

Крем із гідрокортизоном можна наносити на особливо уражені ділянки шкіри, де є відчуття печіння. Експерти також радять пити багато води для усунення зневоднення та прийняти аспірин чи ібупрофен, щоб зменшити набряк, почервоніння та дискомфорт.

Якщо на шкірі з'явилися пухирі, дайте їм зажити. Їх поява означає, що у вас сонячний опік 2-го ступеня. Ви не повинні розкривати пухирі, тому що вони утворюються, щоб допомогти вашій шкірі зажити та захистити вас від інфекції, - кажуть лікарі.

Чи ефективний Пантенол при сонячних опіках?

Як бачимо, у рекомендаціях американських дерматологів пантенолу немає і близько.

Тим не менш, перше, за чим ми біжимо до аптеки після невдалих сонячних ванн - це пантенол. Якщо заглибитися в інструкцію препарату, то можна з'ясувати такі показання до застосування:

сонячні та термічні опіки;

рани після сонячних та термічних опіків;

з метою місцевої гіпотермії після тривалого перебування на сонці.

Думаємо, ви не раз використовували Пантенол після пляжу. Згадайте, чи став він панацеєю для вас?

Вся правда про УФ-випромінювання

Багато хто помилково вважає, що висока температура повітря впливає на шкіру, викликаючи ушкодження та неприємне відчуття печіння. Тим часом саме ультрафіолетові промені завдають шкоди незахищеній шкірі, викликаючи опіки, передчасне старіння та рак шкіри. Тому шкіру слід захищати щоразу, коли рівень УФ-випромінювання досягає показника 3 і вище, - стверджують вчені.

Чим вищий рівень УФ-випромінювання, тим більша ймовірність пошкодження шкіри. Ультрафіолет неможливо побачити чи відчути – він відрізняється від інфрачервоного випромінювання, яке ми сприймаємо як тепло, тому рівні УФ-випромінювання не залежать від температури.

УФ-випромінювання може бути високим навіть у прохолодні та похмурі дні, що може також спричинити пошкодження шкіри та сонячні опіки.

Прийнято також вважати, що люди з більш смаглявим відтінком шкіри менш схильні до сонячних опіків та виникнення меланоми. Проте це не так!

На думку вчених, незалежно від типу шкіри, надмірна дія УФ-випромінювання сонця та солярію може призвести до пошкодження шкіри.

Ультрафіолетове світло від соляріїв також може спричинити рак шкіри та передчасне старіння шкіри.

Якщо вам подобається засмага, лікарі рекомендують частіше вдаватися до більш безпечної альтернативи - засобу для автозасмаги.

Як захистити шкіру від UVA та UVB-променів?

Щоб захистити шкіру від УФ-випромінювання, важливо наносити водостійкий сонцезахисний крем широкого спектру з SPF 30 або вище, - рекомендують вчені. А при тривалому перебування на відкритому повітрі засоби для захисту шкіри від сонця слід наносити через кожні дві години.

На прилавках магазинів можна побачити креми з фактором захисту від SPF 30 до SPF 100. Якщо вірити маркетингу, ці маркування говорять про рівень захисту від ультрафіолетових променів. Але й тут нас вводять в оману.

Як стверджують вчені, сонцезахисні креми з SPF 30 фільтрують приблизно 96,7% УФ-випромінювання, а з показником SPF 50 і більше – 98%. Для захисту від раку шкіри лікарі рекомендують наносити сонцезахисний крем широкого спектру дії SPF 30.

В ідеалі наносити засіб за 20 хвилин до виходу на вулицю й повторно кожні 2 години після купання або витирання рушником. Як правило, ми наносимо лише 25-50% кількості сонцезахисного крему, що рекомендується. Проте лікарі радять покривати повністю всю шкіру тіла. За науковими даними, для цього потрібно приблизно 25-28 мл продукту.

Вітамін D та гарний настрій

Що нам дає засмага, окрім приємного бронзового відтінку шкіри? Гарний настрій та достатню кількість вітаміну D, – кажуть вчені. Нам змалку повторюють, що перебування на сонці забезпечує достатній рівень вітаміну D в організмі. Ультрафіолетове випромінювання, справді, є не лише основною причиною раку шкіри, а й природним джерелом цього вітаміну.

Однак дослідження показують, що тривалі сонячні ванни не збільшують рівень вітаміну D. Щоб отримати добову дозу нутрієнта, достатньо лише кількох хвилин перебування на сонці: це може бути навіть невелика прогулянка в магазин.

Які препарати спричиняють алергію під час засмаги?

Канадські вчені відділення дерматології з Університету Торонто попереджають: є препарати, які підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, збільшуючи ризики виникнення алергії та опіків шкіри.

Серед них: антибіотики, протигрибкові, протизапальні, сечогінні препарати, інгібітори АПФ та антидепресанти. Після появи висипу вчені рекомендують відміну препарату та лікування шкіри кортикостероїдом.

У списку "небезпечних" для перебування на сонці лікарських засобів вчені називають препарати: тетрациклін, доксициклін, налідиксова кислота, вориконазол, аміодарон, гідрохлортіазид, напроксен, піроксикам, хлорпромазин та тіоридазин.

Безпечної засмаги не існує!, - стверджують вчені. Приймаючи сонячні ванни, ми завжди ризикуємо здоров'ям нашої шкіри.

Щороку від меланоми вмирають десятки тисяч людей. За статистикою, найбільше страждають ті, хто проживає в країнах, де цілий рік світить сонце.

Сонцезахисні креми з SPF 30, легкий одяг з довгими рукавами, крислатий капелюх та сонцезахисні окуляри - як би ви не захищалися від сонця, обирайте сонячний релакс із безпечним лімітом часу. У питаннях засмаги на березі океану чи в місцевому солярії лише міра допоможе уникнути небезпечних сюрпризів.