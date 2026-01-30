Актуально во время длительных отключений света: как правильно включать технику, чтобы не сгорела

Массовое одновременное включение бытовой техники жителями многоквартирных домов может привести к серьезным проблемам с электросетью и даже повлечь за собой пожары. Причиной таких аварийных отключений чаще всего становится перегрузка внутренних электросетей дома.

Об этом сообщил эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков в эфире КИЕВ24. По его словам, типичная ситуация выглядит так: электроснабжение возобновляется, проходит 10–15 минут — и свет снова исчезает. В более серьезных случаях выходят из строя трансформаторные подстанции, обеспечивающие целый район или отдельные секции жилых домов.

Эксперт также уточнил, какие бытовые приборы создают наибольшую нагрузку на сеть. Самыми энергоемкими он назвал электробойлеры и духовые шкафы. Стиральные машины, если не используют режим сушки, потребляют значительно меньше электроэнергии.

В то же время, как отметил Дяков, контролировать одновременное включение мощных приборов очень сложно. Часть находящихся дома жителей пытаются выполнить все бытовые дела именно в те часы, когда большинство соседей на работе. Однако даже в такие периоды совокупная нагрузка может оказаться критической для устаревших электросетей.

