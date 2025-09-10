Українська
Американский конгрессмен назвал пересечение русскими дронами границы Польши актом войны

Цихоцкая Мария

Уилсон отметил, что Россия нанесла удар по союзнику НАТО менее чем через неделю после встречи президента Польши с Трампом. Источник: getty images

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон прокомментировал инцидент с пересечением польской границы российскими дронами во время ночной атаки на Украину 10 сентября. В своем заявлении он назвал это прямым актом войны.

Об этом он написал в соцсети Х. Уилсон отметил, что Россия нанесла удар по союзнику НАТО менее чем через неделю после встречи президента Польши Навроцкого с Дональдом Трампом в Белом доме. Он подчеркнул, что действия Кремля являются очередным проявлением агрессии, а скорая реакция союзников НАТО подтвердила их готовность действовать совместно против российских угроз.

Конгрессмен призвал президента США усилить давление на Россию из-за новых санкций, которые бы разрушили ее военную экономику. Кроме того, он отметил важность передачи Украине вооружения, способного наносить удары по территории РФ.

По его словам, Путин уже не ограничивается войной в Украине, а испытывает решительность НАТО, атакуя Польшу. "Свободные и успешные нации должны показать России, что такое настоящие границы", - подытожил Уилсон.

Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами.

