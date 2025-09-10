Армія рф атакувала Україну дронами та ракетами: є влучання на Вінниччині та Хмельниччині, у Львові та Києві працювало ППО (фото)

У ніч проти 10 вересня Росія завдала комбінованої атаки по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Наслідки зафіксовані одразу в кількох областях. У Києві та на Київщині сили протиповітряної оборони неодноразово відбивали удари дронів упродовж ночі.

Про роботу ППО повідомляли як міська влада, так і обласна адміністрація. У Львові ніч також минула під вибухи: місцева влада підтвердила кілька етапів роботи ППО.

На Вінниччині ворожі ракети влучили у цивільні промислові об’єкти. Пожежу вдалося локалізувати, одна людина постраждала. Вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 житлових будинків. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

У Житомирській області атака безпілотників і крилатих ракет призвела до загибелі однієї людини та поранення ще однієї. Пошкоджень зазнали приватні будинки та цивільні підприємства, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Над Черкащиною сили ППО знищили дві ракети та кілька дронів, але внаслідок вибухової хвилі постраждали будівлі в Золотоніському й Звенигородському районах. Зруйновано господарські споруди, пошкоджено житло та лінії електропередач, поінформував начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У Волочиську на Хмельниччині ворог поцілив у складські приміщення виробничих підприємств. Троє людей отримали поранення, повідомляє Волочиська ОВА.

На Волині пожежа спалахнула на території підприємства в Луцькому районі після ворожого удару. Вогонь, який охопив близько тисячі квадратних метрів, ліквідували лише вранці, повідомили у ДСНС.

На Одещині під удар потрапив Ізмаїльський район. Було пошкоджено складські та господарські будівлі, обійшлося без жертв і постраждалих, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

