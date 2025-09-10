Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами: есть попадания в Винницкой и Хмельницкой, во Львове и Киеве работало ПВО (фото)

В ночь на 10 сентября Россия нанесла комбинированную атаку по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты. Последствия были зафиксированы сразу в нескольких областях. В Киеве и Киевской области силы противовоздушной обороны неоднократно отражали удары дронов в течение ночи.

О работе ПВО сообщали как городские власти, так и областная администрация. Во Львове ночь также прошла под взрывы: местные власти подтвердили несколько этапов работы ПВО.

В Винницкой области вражеские ракеты попали в гражданские промышленные объекты. Пожар удалось локализовать, один человек пострадал. Взрывной волной повреждено около 30 жилых домов. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

В Житомирской области атака беспилотников и крылатых ракет привела к гибели одного человека и ранению еще одного. Повреждения получили частные дома и гражданские предприятия, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Над Черкасщиной силы ПВО уничтожили две ракеты и несколько дронов, но в результате взрывной волны пострадали здания в Золотоношском и Звенигородском районах. Разрушены хозяйственные постройки, повреждены жилье и линии электропередач, проинформировал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Волочиске в Хмельнитчине враг попал в складские помещения производственных предприятий. Три человека получили ранения, сообщает Волочисская ОВА.

На Волыни пожар вспыхнул на территории предприятия в Луцком районе после вражеского удара. Огонь, охвативший около тысячи квадратных метров, ликвидировали только утром, сообщили в ГСЧС.

В Одесской области под удар попал Измаильский район. Были повреждены складские и хозяйственные постройки, обошлось без жертв и пострадавших, сообщи в главу Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

