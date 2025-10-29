Армия РФ атаковала Харьковщину: горело частное предприятие (фото)

В Чугуеве Харьковской области полиция зафиксировала около шести ударов российских дронов по территории частного предприятия. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщили в полиции Харьковщины, вечером 28 октября кафиры нанесли удар беспилотниками, вероятно типа "Герань-2" (российское обозначение дронов-камикадзе Shahed), по промышленной зоне города.

В результате попадания загорелся склад готовой продукции. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, спасатели и другие экстренные службы, ликвидировавшие последствия атаки.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

