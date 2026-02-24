Армия РФ атаковала Запорожье дронами: есть раненые, среди них ребенок (фото, видео)

В ночь на 24 февраля российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. По городу было нанесено более шести ударов, в результате чего пострадали пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, один из дронов попал в объект городской инфраструктуры, что повлекло за собой пожар. Также взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный жилой дом. На местах попадания оперативно приступили к работе экстренные службы.

Около 02:00 в ГСЧС Украины уточнили, что количество пострадавших выросло до пяти человек. По информации спасателей, по одному из адресов беспилотник попал в производственное здание вблизи девятиэтажного жилого дома. Там возник пожар на площади около 200 квадратных метров, который ликвидируют чрезвычайники. В окрестных зданиях также зафиксированы повреждения.

На другой локации удар пришелся по открытой территории неподалеку от жилой застройки. В результате взрыва повреждены пять пятиэтажных домов и припаркованы рядом автомобили.

Напомним, российская армия атаковала Одессу.

