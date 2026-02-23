Армия РФ атаковала Запорожье: поражен промышленный объект, есть погибший и раненый

В ночь на 23 февраля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Запорожью. В результате обстрела погиб 33-летний мужчина, еще один, 45 лет, получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожская областная военная администрация Иван Федоров. По его словам, во время атаки был поврежден объект промышленной инфраструктуры города.

Воздушная тревога в Запорожье продолжается с 17:48 предыдущего дня. В течение всей ночи российские силы продолжали применять ударные дроны по территории Запорожской области.

Напомним, российская армия атаковала Одессу.

