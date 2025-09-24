Армия РФ атаковали Запорожье ФАБ: поврежден многоквартирный и три частных дома (фото)

В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Запорожье, скинув две авиабомбы ФАБ. В городе загорелся пожар, который спасатели уже локализовали.

Об этом сообщил Запорожской ОВА Иван Федоров По его словам, в результате ночных обстрелов в Шевченковском районе поврежден один многоэтажный дом и три частных дома.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

