Армия РФ атаковали Запорожье ФАБ: поврежден многоквартирный и три частных дома (фото)
В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Запорожье, скинув две авиабомбы ФАБ. В городе загорелся пожар, который спасатели уже локализовали.
Об этом сообщил Запорожской ОВА Иван Федоров По его словам, в результате ночных обстрелов в Шевченковском районе поврежден один многоэтажный дом и три частных дома.
Читайте также: Российская армия атаковала Одессу дронами: загорелся пожар в складских помещениях (фото)
Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!