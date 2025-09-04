Авария фуникулера в Лиссабоне: погибли 23 человека, еще 18 получили ранения (фото)

Вечером 3 сентября в Лиссабоне с рельсов сошел известный фуникулер "Глория", что повлекло за собой масштабную трагедию. Погибли 23 человека, еще 18 получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Об инциденте сообщает Sky News. Желто-белый вагон, популярный среди туристов, фактически был уничтожен — конструкция разлетелась на обломки, а спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.

Власти пока не раскрывают личности погибших и раненых, но подтверждают, что среди них есть иностранцы. Причины аварии, произошедшей около 18:00 в часы пик, пока не установлены. По словам очевидцев, вагон внезапно сорвался с холма, предположительно потеряв управление.

Мэр города Карлуш Моедаш заявил: "Лиссабон в трауре. Это беспрецедентная трагедия нашего города. Единственное, что можно сказать – сегодня очень трагический день".

Правительство Португалии пообещало начать официальное расследование после завершения спасательной операции.

Фуникулер "Глория", перевозящий более 40 человек, соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Это один из трех городских фуникулеров, признанный национальным памятником и популярный среди туристов и местных жителей.

