Авто, за которыми охотятся все: самые популярные бензиновые модели в Украине
В течение прошлого месяца автопарк Украины пополнился более чем 12,6 тысячами бензиновых легковых автомобилей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такую статистику обнародовал УкрАвтопром. Из общего количества зарегистрированных машин более 2,1 тысячи – это новые автомобили, тогда как около 10,5 тысяч составили подержанные транспортные средства.
Среди новых бензиновых легковушек чаще всего украинцы выбирали Hyundai Tucson, а среди автомобилей с пробегом самым популярным стал Volkswagen Golf.
Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине
Топ-5 новых авто на бензине в Украине:
- Hyundai Tucson – 203 единицы;
- Mazda CX-5 – 164;
- Kia Sportage – 118;
- Škoda Kodiaq – 108;
- Škoda Octavia – 100.
Топ-5 подержанных авто из-за границы с бензиновыми ДВС:
- Volkswagen Golf – 701 единица;
- Volkswagen Tiguan – 592;
- Audi Q5 – 560;
- Nissan Rogue – 487;
- Audi A4 – 332.
Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !