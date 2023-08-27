'Б/у', 'секонд-хенд' - не на украинском: Авраменко рассказал, как называть товары, которыми уже пользовались

Как вы называете товары, которыми уже пользовались? Вещи "б/у"? А может "секонд-хенд"?

Известный учитель и языковед Александр Авраменко заявил, что такие выражения неукраинские. Об этом он рассказал для "Сніданок з 1+1".

"Как же по-украински сказать о товаре, который уже использовали? Бывший в использовании? Не дай бог. Соответствующий вариант "б/у" и "секонд-хенд" – "уживаний товар", – сказал Александр Авраменко.

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Он отметил, что аббревиатуры б/у в украинском языке не существует.

"Нет в нашем языке такой аббревиатуры. Подержанный товар, подержанные вещи. Вот и все", – объяснил он.

Напомним, Александр Авраменко рассказал, что слово "творог" является русизмом и навязанным украинцам русской культурой. В то время как слово "творог" переводится на украинский как сир.

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