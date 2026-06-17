Баклажаны по-корейски за 2 часа: рецепт лучшей закуски

Эта закуска сочетает насыщенный вкус овощей с пикантной сладко-острой ноткой соевого соуса, чеснока и кориандра. Благодаря правильной технологии приготовления она получается ароматной, хорошо держит форму и сохраняется в банках.

Об этом рассказали на странице VD Necrasova.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 кг

Перец сладкий – 1 кг

Перец острый – 200 г

Помидоры – 1,5 кг

Лук – 600 г

Петрушка (или кинза, укроп) – 70 г

Соль – 3 ст. л

Масло растительное – 300 мл

Соевый соус – 6 ст. л

Молотый кориандр – 1,5 ст. л

Сахар – 1,5 ст. л

Чеснок – 2 головки

Уксус 9% – 50 мл

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Способ приготовления:

Баклажаны нарезают брусочками примерно по полтора сантиметра, после чего пересыпают солью и оставляют на несколько часов. Такой этап помогает убрать излишнюю горечь и сохранить плотную структуру овощей при дальнейшем тушении. Затем их отжимают и промывают холодной водой. Другие овощи готовят отдельно: сладкий перец нарезают соломкой, лук – полукольцами, острый перец – мелкими кусочками, помидоры – кубиками, а зелень мелко шинкуют. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогревают растительное масло и сначала обжаривают лук до легкой золотистости. Затем добавляют помидоры и тушат несколько минут, пока они пустят сок. Далее вводят перец и продолжают короткое тушение, после чего добавляют соевый соус, специи, сахар, соль, измельченный чеснок и зелень. Подготовленные баклажаны добавляют в овощную массу, тщательно перемешивают и тушат под крышкой еще несколько минут, чтобы они хорошо пропитались соусом. В заключение вливают уксус и доводят блюдо до готовности на слабом огне. Горячую закуску сразу разлагают в стерилизованные банки, плотно закрывают, переворачивают вверх дном и покрывают до полного охлаждения. Хранят в темном прохладном месте, где она может стоять до года.

Такие баклажаны получаются сочными, ароматными и пряными, а сочетание томатов, чеснока и специй делает их универсальной зимней закуской, которая легко дополнит повседневный и праздничный стол.

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