Больше отдыхайте и не пейте алкоголь: прогноз магнитных бурь на 15 июля

В ближайшие два дня геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной. Геомагнитная активность оценивается по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 15 июля прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3,7. Это соответствует зеленому уровню и указывает на слабую магнитную бурю, которая обычно не оказывает существенного влияния на большинство людей.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув магнитосферы Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения, которые могут влиять как на технические системы, так и на самочувствие отдельных людей.

Интенсивность таких явлений определяют по К-индексу. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно проходят почти незаметно. Если показатель достигает 5 и более, магнитная буря классифицируется как мощная. В этот период возможны перебои в работе спутниковой связи, радиокоммуникаций и навигационных систем, а при К-индексе 7-8 в высоких широтах можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или перепады АД. Хотя специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, неприятные симптомы можно облегчить привычными средствами после консультации с врачом.

Как поддержать организм

В дни повышенной геомагнитной активности специалисты рекомендуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться;

пить достаточно чистой воды и травяных чаев;

ограничить употребление алкоголя, жирной пищи и избытка кофе;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые медикаменты.

Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером будет способствовать расслаблению и качественному сну.

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