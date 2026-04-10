'Будем действовать зеркально' - Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать по принципу "зеркального ответа" в связи с объявленным главой России Владимиром Путиным так называемым "пасхальным перемирием". По его словам, Киев ранее предлагал прекратить огонь на период Пасхальных праздников и действовать в соответствии с ситуацией.

В своем обращении в соцсетях Зеленский подчеркнул, что Украина уже неоднократно выражала готовность к симметричным шагам. Президент также подчеркнул, что украинцы нуждаются в спокойном праздновании без угроз, а настоящее перемирие могло бы стать шагом к миру.

Он добавил, что у России есть возможность не возобновлять обстрелы и после завершения Пасхи.

