Бюджетные и качественные: топ лучших автомобилей из Европы.

Выбор подержанного электромобиля в 2026 году – это уже не экзотика, а практическое решение для многих украинцев. Рынок Европы и США наполнен относительно доступными электрокарами с пробегом, которые за $15–20 тысяч (около 620–830 тыс. грн) предлагают серьезный запас хода, современные технологии и низкие эксплуатационные расходы.

Британское издание WhatCar составило рейтинг лучших подержанных электромобилей до £15 000 (≈ $20 000), учитывая надежность, запас хода, комфорт, стоимость обслуживания и отзывы реальных владельцев. Вот топ-10 моделей, которые сегодня считаются самым лучшим выбором в этом ценовом диапазоне.

На 10-м месте – Nissan Leaf второго поколения. Когда-то бестселлер европейского рынка электрокаров, Leaf до сих пор остается одним из самых простых и надежных вариантов. Версии с батареей 62 кВтч предлагают реальный запас хода около 350–380 км. Плюсы: богатая оснастка даже в базовых комплектациях, простота эксплуатации, доступные запчасти. Минусы: тесный задний ряд и среднее качество отделки салона.

9-е место занимает FIAT 500 Electric. Компактный стильный городской хэтчбек с запасом хода до 320 км в топовых версиях. Идеален для тех, кто ездит преимущественно по городу. Плюсы: низкая цена, высокая маневренность, привлекательный дизайн. Минусы: очень мало места внутри и жесткая подвеска на плохих дорогах.

8-е место – Mini Electric (предыдущее поколение). Премиальный городской хэтчбэк с качественным салоном и динамичным характером. Запас хода – около 230 км. Плюсы: премиальная отделка, богатая оснастка, хорошая динамика. Минусы: малый запас хода и жесткая подвеска.

На 7-м месте – Hyundai Kona Electric первой генерации. Компактный электрокроссовер с реальным запасом хода до 400-450 км (в зависимости от батареи). Плюсы: хорошая динамика, богатая оснастка, большой для класса запас хода. Минусы: тесноватый задний ряд для взрослых.

6-е место занимает Renault Zoe – один из самых популярных электромобилей Европы. Более новые версии предлагают до 385 км запаса хода. Плюсы: доступная цена, большой багажник, хорошее пространство в салоне. Минусы: слабая динамика и среднее качество материалов.

5-е место – MG5 EV. Самый дешевый и практичный электрический универсал в рейтинге. Запас хода – до 400 км, большой багажник и просторный салон. Плюсы: низкая цена, практичность, хороший запас хода. Минусы: устаревшая мультимедиа и медленная зарядка.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

4-е место – Peugeot e-208 (дорестайлинговая версия со 136-сильным мотором). Яркий, стильный и хорошо оборудованный хэтчбек с запасом хода около 350 км. Плюсы: привлекательная цена, качественный интерьер, хорошая динамика. Минусы: мало места в салоне для взрослых на заднем ряду.

3-е место – Volkswagen ID.3. Компактный электрохэтчбек с просторным салоном и батареей 58 кВтч (реальный запас хода — около 400–426 км). Плюсы: хорошая динамика, вместительный салон, большой запас хода. Минусы: не самое лучшее мультимедиа и среднее качество материалов в ранних версиях.

На втором месте – Kia e-Niro. Более простой и практичный собрат Hyundai Kona Electric с запасом хода до 465 км. Плюсы: большой салон и багажник, богатая комплектация, отличный запас хода. Минусы: несколько скучная управляемость.

Абсолютный лидер рейтинга – Tesla Model 3 (заднеприводная версия Standard Range). За $20 000 обнаруживается экземпляры с батареей, обеспечивающей реальный запас хода около 400–408 км. Плюсы: молниеносная динамика, большой запас хода, два багажника, практичный салон. Минусы: жесткая подвеска и среднее качество отделки в базовых версиях.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !