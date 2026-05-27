Часть украинцев 60 лет получит социальную помощь: кто имеет право

В Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, но не получившие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут претендовать на государственную социальную помощь. Максимальный размер такой выплаты составляет 3028 гривен. В 2026 году право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь украинцы, накопившие не менее 32 лет страхового стажа.

Подробности сообщает ПФУ. Для тех, кто не выполнил это требование, предусмотрен отдельный механизм поддержки государства.

Социальную помощь могут оформить граждане, у которых не менее 15 лет страхового стажа, но не могут получить полноценную пенсию. Чаще такая ситуация возникает из-за неофициального трудоустройства, длительных перерывов в работе или трудовой миграции.

Право на выплаты имеют лица, которые:

достигли пенсионного возраста;

не получили необходимый стаж для пенсии;

не получают других пенсионных выплат;

находятся в сложном материальном положении.

При рассмотрении заявления органы социальной защиты учитывают не только страховой стаж, но и финансовое состояние заявителя. В частности, оцениваются доходы семьи, наличие имущества, жилищно-бытовые условия и другие источники дохода.

Размер пособия определяют индивидуально. Сумму исчисляется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние шесть месяцев. В то же время выплата не может превышать 3028 гривен.

Чтобы оформить помощь, следует обратиться в орган соцзащиты по месту жительства и подать пакет документов. Среди необходимых:

заявление;

паспорт;

идентификационный код;

справка о страховом стаже из Пенсионного фонда;

право на доходы;

документы о составе семьи и месте жительства.

После представления документов органы соцзащиты должны принять решение о назначении выплат или отказе в течение 10 дней.

