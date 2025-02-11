Что делать, если пенсия перестала поступать на банковскую карту: объяснение ПФУ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как действовать гражданам в случае прекращения поступления пенсии на банковскую карту. В первую очередь необходимо выяснить, была ли начислена пенсия в соответствующий период.

Это можно сделать, обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг или позвонив на "горячую линию" Главного управления. Об этом пишет sud.ua.

Согласно ст. 49 Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсии может быть прекращена в следующих случаях:

выявление недостоверных сведений в документах, на основании которых была назначена пенсия;

постоянное проживание пенсионера за границей (если иное не предусмотрено международными договорами Украины);

смерть пенсионера.

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Если начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк, чтобы узнать причину блокировки карты.

Кроме того, выплата пенсии может быть приостановлена, если пенсионные средства и денежная помощь получались по доверенности свыше года или со счета не производились снятия средств в течение этого периода. В таких случаях банк информирует Пенсионный фонд, что приводит к приостановке выплат.

Для возобновления получения пенсии пенсионеру необходимо пройти процедуру идентификации. Это можно сделать лично в органе Пенсионного фонда или дистанционно через предварительно согласованную видеоконференцию.

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