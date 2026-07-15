Что посадить на огороде и в саду, чтобы улитки забыли вам дорогу: советы специалистов

Улитки и улитки могут нанести большой ущерб овощам. Несмотря на свои небольшие размеры, эти вредители способны за короткое время уничтожить листья капусты, салата, клубники и других культур. Именно поэтому опытные огородники советуют не ждать, пока их станет многовато, а позаботиться о защите участка заранее.

Одним из самых эффективных природных способов является высадка растений, запах которых отпугивает улиток. Такой метод не требует использования химических препаратов и помогает сохранить урожай экологичным способом. Об этом пишет The Spruce.

Пряные травы

Многие ароматические травы содержат эфирные масла, запах которых улитки не переносят. Такие растения можно высаживать по краям грядок или между овощными культурами.

Лучше всего для этого подходят:

мята перечная;

розмарин;

чабрец;

эстрагон;

чеснок.

Кроме защиты от вредителей, эти растения станут полезной зеленью для кухни.

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Острый перец

Если сладкий перец не представляет никакой угрозы для улиток, то острые сорта могут стать эффективным природным барьером. Благодаря высокому содержанию капсаицина вредители избегают участков, где растет жгучий перец.

Бархатцы

Бархатцы давно зарекомендовали себя как универсальные растения для огорода. Их насыщенный аромат отпугивает не только улиток, но и тлю, колорадского жука и других нежелательных насекомых.

Их можно высевать между овощными грядками или по периметру участка, сочетая декоративность с практической пользой.

Календула

Календула выделяет фитонциды, создающие неблагоприятные условия для улиток и улиток. К тому же она цветет практически до осени, обеспечивая длительную естественную защиту огорода.

Настурция

Настурция выполняет несколько функций. Она помогает сдерживать распространение вредителей, украшает участок и по завершении сезона может использоваться как сидерат. Перегнивая в почве, растение обогащает его питательными веществами.

Гвоздика

Еще одним эффективным помощником в борьбе со слизнями является многолетняя гвоздика. Ее не нужно высевать каждый год, а яркое цветение сочетается со способностью отпугивать вредителей благодаря характерному аромату.

Высаживая ароматные травы и цветы рядом с овощными культурами, можно значительно снизить количество улиток на участке. Такой способ не вредит окружающей среде, не требует применения химии и помогает сохранить будущий урожай.

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