Действительно ли нужно переоформлять старое жилье: разъяснения по новым правилам регистрации собственности

Украинцам, оформившим право собственности на недвижимость до 2013 года, не нужно повторно вносить данные в новый реестр. Такое имущество продолжает иметь полную юридическую силу, даже без обновления записей.

Процесс "оцифровки" является добровольным и может пригодиться тем, кто хочет упростить дальнейшие операции с собственностью. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины, подчеркнув, что в соцсетях распространяется фейковая информация о якобы обязательной перерегистрации недвижимости.

Основное, что следует знать:

С 1 января 2013 года в Украине заработала новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество – через Госреестр прав. Старый Реестр прав собственности, ранее веденный БТИ, стал архивной частью нового реестра.

Права собственности, приобретенные до 2013 года, остаются в силе, поэтому повторная регистрация не является обязательной. Перерегистрация производится только по желанию владельца и является бесплатной.

Добровольное обновление данных позволяет легче совершать сделки с имуществом в будущем – например, при продаже или оформлении наследства.

Как провести перерегистрацию права на недвижимость

Заявление можно подать лично – в ЦНАП или у нотариуса в пределах области, или онлайн через портал Действие, однако существуют территориальные ограничения:

Для имущества в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях заявку можно подавать в любой ЦНАП или нотариус на территории Украины. С 13 октября 2025 г. эта опция станет доступной и для Черниговской области.

Через портал Действие подать заявление можно для большинства регионов, кроме Киева, Луганской и Донецкой областей.

Необходимые документы:

Свидетельство о праве собственности

Договор купли-продажи

Свидетельство о наследстве

Другой законный документ, подтверждающий ваше право на недвижимость

Если оригиналы документов потеряны, повреждены или уничтожены, перерегистрацию можно осуществить на основе данных из старого реестра или архивных материалов БТИ.

