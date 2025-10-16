До 100 000 тысяч гривен: какие отрасли предлагают работникам самые высокие зарплаты

Средняя заработная плата в Украине сейчас составляет около 23 тысяч гривен, что на две тысячи больше, чем в прошлом. В то же время, некоторые специалисты получают в несколько раз больше — их месячный доход достигает 100 тысяч гривен и даже выше.

Как сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии для " РБК-Украина ", данные из Единого портала службы занятости свидетельствуют, что средняя зарплата в новых вакансиях поднялась до 23 тысяч гривен. Высокие оклады сейчас предлагают в сферах безопасности и обороны, IT, недвижимости, связи, автомобильном бизнесе, HR и страховании.

По словам Жовтяка, заработки на уровне 100 тысяч гривен получают не только представители ИТ-отрасли. Такой доход имеют инженеры-программисты, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения, дальнобойщики, машинисты крана, менеджеры, автоэлектрики-диагносты, автослесари и рихтовщики. Их зарплаты колеблются в пределах 80-100 тысяч гривен в месяц.

Чиновница подчеркнула, что получить высокооплачиваемую работу без опыта непросто, однако это возможно. Если работник проявляет себя ответственно и профессионально, работодатель заинтересован в удержании его, предлагая лучшие условия и повышение оплаты.

Читайте также: Родительство в Украине: какая сумма нужна на ребенка от рождения в школу

Кроме того, на рынке труда сейчас наблюдается тенденция к понижению требований к кандидатам, ведь компании испытывают дефицит квалифицированных специалистов. По словам Жовтяка, многие работодатели готовы идти навстречу работникам — меняют графики, улучшают условия, добавляют социальные гарантии и страхование.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в Украине традиционно предлагаются в сфере IT. Например, DevOps engineer получает в среднем 85 тысяч гривен, директора по маркетингу – более 78 тысяч, а финансовые директора – около 70 тысяч гривен. Стоматологи и тимлиды могут рассчитывать на вознаграждение от 60 тысяч гривен.

В то же время, как отмечает финансист Богдан Яремчик, для действительно комфортной жизни доход должен быть значительно выше среднего. По его мнению, оптимальный уровень составляет 40-50 тысяч гривен в месяц для одиночки, 80 тысяч - для семьи с одним ребенком и более 100 тысяч гривен - для семьи из четырех человек.

Раньше мы рассказывали, где следует держать финансовую подушку и какая сумма будет оптимальной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!