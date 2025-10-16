До 100 000 тисяч гривень: які галузі пропонують працівникам найвищі зарплати

Середня заробітна плата в Україні наразі становить близько 23 тисяч гривень, що на дві тисячі більше, ніж торік. Водночас деякі спеціалісти отримують у кілька разів більше — їхній місячний дохід сягає 100 тисяч гривень і навіть вище.

Як повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк у коментарі для "РБК-Україна", дані з Єдиного порталу служби зайнятості свідчать, що середня зарплата у нових вакансіях піднялася до 23 тисяч гривень. Найвищі оклади зараз пропонують у сферах безпеки й оборони, IT, нерухомості, зв’язку, автомобільному бізнесі, HR та страхуванні.

За словами Жовтяк, заробітки на рівні 100 тисяч гривень отримують не лише представники ІТ-галузі. Такий дохід мають інженери-програмісти, фахівці з розробки й тестування програмного забезпечення, далекобійники, машиністи крану, менеджери, автоелектрики-діагности, автослюсарі та рихтувальники. Їхні зарплати коливаються у межах 80–100 тисяч гривень на місяць.

Посадовиця підкреслила, що отримати високооплачувану роботу без досвіду непросто, однак це можливо. Якщо працівник проявляє себе відповідально та професійно, роботодавець зацікавлений у тому, щоб утримати його, пропонуючи кращі умови та підвищення оплати.

Читайте також: Батьківство в Україні: яка сума потрібна на дитину від народження до школи

Крім того, на ринку праці зараз спостерігається тенденція до зниження вимог до кандидатів, адже компанії відчувають дефіцит кваліфікованих фахівців. За словами Жовтяк, багато роботодавців готові йти назустріч працівникам — змінюють графіки, покращують умови, додають соціальні гарантії та страхування.

Раніше повідомлялося, що найвищі зарплати в Україні традиційно пропонують у сфері IT. Наприклад, DevOps engineer отримує в середньому 85 тисяч гривень, директори з маркетингу — понад 78 тисяч, а фінансові директори — близько 70 тисяч гривень. Стоматологи та тімліди також можуть розраховувати на винагороду від 60 тисяч гривень.

Водночас, як зазначає фінансист Богдан Яремчик, для справді комфортного життя дохід має бути значно вищим за середній. На його думку, оптимальний рівень становить 40–50 тисяч гривень на місяць для одинака, 80 тисяч — для сім’ї з однією дитиною і понад 100 тисяч гривень — для родини з чотирьох осіб.

Раніше ми розповідали, де варто тримати фінансову подушку і яка сума буде оптимальною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!