До –11 градусов: когда в Украине ударят морозы

В ближайшие дни Украина останется под влиянием антициклона — будет преобладать относительно теплая и сухая погода, но в конце декабря ожидается заметное понижение температуры. После рождественского периода ночные морозы местами усилятся до -11°.

В четверг, 18 декабря, осадков почти не будет. Небольшой дождь возможен только в Закарпатье, а в Карпатах дождь с мокрым снегом. Ветер западный и северо-западный, умеренный, кое-где порывистый. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Ночью температура около 0°, днем +3…+6°, на западе до +7°. Теплее всего на юге: +6…+11°, в Крыму до +12°.

В столице существенных осадков не предполагается. Ветер западный и северо-западный, умеренный с порывами. Дневная температура около +5°. В ближайшее время колебания температуры будут незначительными.

Ближе к Рождеству (ориентировочно с 26 декабря) в Украину зайдет более прохладный воздух. Днем возможны небольшие "минусы", ночью -5...-11° в отдельных регионах.

Диденко напоминает: самые точные прогнозы — на 1–3 сутки, долгосрочные — ориентировочные и нуждаются в уточнении. "Громкие фразы о 'яростных морозах' лучше для шуток в привате, но к зимним изменениям готовиться стоит - сезон есть сезон", - отметила синоптикиня.

