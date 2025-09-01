Дожди отступают: прогноз погоды в Украине на 2 сентября

В начале сентября в Украине установится переменная погода: местами пройдут дожди с грозами, а в некоторых регионах будет жара. 2 сентября дожди отступят и останутся только в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Читайте также: Холод и первые заморозки: климатология шокировала прогноз погоды на сентябрь

В то же время, жара сохранится: в восточных и южных регионах воздух прогреется до +33, в центре и на севере ожидается до +30, а на западе страны температура останется в пределах +26…+29 градусов.

Ранее мы рассказывали, что синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!