Дожди отступают: прогноз погоды в Украине на 2 сентября
В начале сентября в Украине установится переменная погода: местами пройдут дожди с грозами, а в некоторых регионах будет жара. 2 сентября дожди отступят и останутся только в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.
В то же время, жара сохранится: в восточных и южных регионах воздух прогреется до +33, в центре и на севере ожидается до +30, а на западе страны температура останется в пределах +26…+29 градусов.
Ранее мы рассказывали, что синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.
