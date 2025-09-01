Дощі відступають: прогноз погоди в Україні на 2 вересня

На початку вересня в Україні встановиться мінлива погода: місцями пройдуть дощі з грозами, а в деяких регіонах пануватиме спека. 2 вересня дощі відступлять і залишаться лише у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Читайте також: Холод та перші заморозки: кліматологиня шокувала прогнозом погоди на вересень

Водночас спека збережеться: у східних та південних регіонах повітря прогріється до +33, у центрі та на півночі очікується до +30, а на заході країни температура залишиться в межах +26…+29 градусів.

Раніше ми розповідали, що синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!