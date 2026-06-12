Дроны атаковали Крым и российскую Самару: горят ТЭЦ и химзаводы (фото, видео)

В ночь на 12 июня временно оккупирован Крым, а также несколько регионов России подверглись атакам беспилотников. По предварительным данным, в результате ударов возникли пожары на энергетических и промышленных объектах.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы и паблик " Крымский ветер ". В частности, в Симферополе после серии взрывов произошел пожар в районе местной теплоэлектроцентрали. Местные жители также сообщали о перебоях с электроснабжением в городе.

Взрывы раздавались не только в Симферополе, но и в окрестных районах оккупированного полуострова. В частности, о работе противовоздушной обороны и звуках взрывов сообщали жители Симферопольского района, а также Нижнегорского и Красногвардейского районов. Отдельно поступала информация об активности ПВО вблизи военного аэродрома "Саки".

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В то же время, под атакой оказались и промышленные предприятия на территории России. В городе Тольятти Самарской области после серии взрывов вспыхнул пожар на территории завода Тольяттикаучук. Над предприятием поднялся густой столб черного дыма. "Тольяттикаучук" считается стратегически важным предприятием, поскольку специализируется на производстве синтетического каучука, резинотехнической продукции и компонентов для высокооктанового горючего.

Кроме того, беспилотники атаковали предприятие "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Завод является одним из крупнейших производителей нефтехимической продукции в России и выпускает более 120 видов товаров, включая синтетические каучуки и пластики. По состоянию на утро 12 июня представители оккупационной администрации Крыма и власти российских регионов официально не комментировали информацию о последствиях атак и возможных повреждениях объектов.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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