Дроны атаковали русский Славянск: есть попадание в НПЗ (фото, видео)

В ночь на 17 декабря Краснодарский край РФ вновь подвергся атаке беспилотников. Под удар, по всей вероятности, попал нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, где после серии взрывов вспыхнул пожар.

Об инциденте сообщают российские Telegram-каналы и отслеживающие воздушные атаки ресурсы. По имеющейся информации, около 00:45 в городе прогремели по меньшей мере 18 взрывов. После этого очевидцы зафиксировали возгорание на территории промышленного объекта. В соцсетях появились видео, на которых виден момент попадания дрона и слышны детонации после удара.

Российские паблики утверждают, что в результате атаки повреждения получили по меньшей мере пять жилых домов, а два человека якобы получили ранения.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт удара беспилотников, отметив, что взрывы повлекли за собой повреждение электросетей в районе атаки.

В то же время, мониторинговый канал Supernova+ также сообщил о пожаре на Славянском нефтеперерабатывающем заводе после ночной атаки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не обнародовал информацию о масштабах разрушений на НПЗ и последствиях пожара. Кроме того, накануне российские источники информировали о взрывах в Саратове, Энгельсе, а также в пригороде Ейска.

Славянский нефтеперерабатывающий завод специализируется на переработке сырой нефти и газового конденсата. Его проектная мощность превышает 5,2 миллиона тонн в год. В последний раз этот объект подвергался атакам в конце ноября — 30 числа.

