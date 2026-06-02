Эксперты определили самый надежный кроссовер: названа модель

Самым надежным новым кроссовером 2026 по версии Consumer Reports неожиданно стал не Toyota, а Honda Passport. Полностью обновленная модель получила прогнозируемый рейтинг надежности 97 из 100 возможных и возглавила не только свой сегмент, но общий рейтинг новых авто в исследовании.

Об этом сообщает infocar.ua. Такой результат выглядит довольно неожиданным, ведь обычно после глубокого обновления модели, наоборот, демонстрируют снижение надежности на старте производства. Новые платформы, электроника и программное обеспечение часто сопровождаются так называемыми "детскими болезнями". Однако новый Honda Passport сумел уйти от подобных проблем.

Рейтинг Consumer Reports основан на опросах владельцев и анализе 17 категорий возможных неисправностей. Организация считается одним из авторитетнейших независимых источников в автоиндустрии США, поскольку самостоятельно покупает автомобили для тестов и не сотрудничает с производителями на рекламной основе.

Полное обновление модели

Новое поколение Passport стало глубокой модернизацией модели, вернувшейся на рынок в 2019 году после перерыва. Тогда кроссовер получил двухрядный салон и ряд совместных решений с большим Honda Pilot.

Для 2026 модель существенно переработали: укрепили шасси, обновили подвеску и расширили возможности внедорожной версии TrailSport, которая теперь лучше использует потенциал обновленной ходовой части.

Ставка на проверенные технологии

Одним из ключевых факторов высокой оценки стала консервативная техническая база. Под капотом остался атмосферный V6 объемом 3,5 литра – двигатель, история которого берет начало еще в конце 1990-х годов.

Агрегат неоднократно модернизировали: сегодня он оснащен современной системой изменения фаз газораспределения и выдает 285 л. и 355 Нм крутящего момента. Важно, что Honda не отказалась от атмосферной схемы в пользу компактных турбомоторов, как это сделали многие конкуренты.

Именно сочетание проверенной конструкции и современных технологий явилось одним из главных факторов высокого прогнозного рейтинга надежности.

Исправление слабых мест предшественника

Инженеры также устранили проблемы предыдущего поколения. В частности, обновленный Passport получил новую десятиступенчатую автоматическую коробку передач вместо девятиступенчатой, а также модернизированную мультимедийную систему.

Ранее владельцы жаловались на работу трансмиссии, отдельные электронные сбои и сервисные кампании. После обновления эти недостатки существенно снизились, что положительно повлияло на общую оценку модели.

Комфорт и практичность вместо "показательности"

Владельцы отмечают просторный салон, большой багажник и комфортный второй ряд сидений. При этом Passport не позиционируется как премиальный или сверхтехнологичный кроссовер – его сильная сторона в практичности и сбалансированности.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Как выглядят конкуренты

На фоне лидера другие модели получили гораздо более низкие оценки:

Toyota Crown Signia - 77/100

Chevrolet Blazer - 47/100

Volkswagen Atlas Cross Sport - 43/100

Nissan Murano - 41/100

Mazda CX-70 - 32/100

Самые низкие результаты эксперты увязывают с проблемами электроники и программного обеспечения в новых поколениях моделей.

В итоге именно Honda Passport оказался примером того, как осторожная эволюция вместо радикальных экспериментов может обеспечить высокую надежность в классе.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !