Эксперты составили рейтинг самых экономичных компактных гибридов: о каких авто идет речь

Современные компактные кроссоверы с гибридными силовыми установками все чаще становятся выбором водителей, стремящихся снизить расходы на топливо, не жертвуя динамикой, комфортом и универсальностью. Самым экономным среди гибридных кроссоверов стал Kia Sportage Hybrid.

В среднем он потребляет около 5,47 литра горючего на 100 км. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем в сочетании с электромотором, обеспечивающим вместе 227 лошадиных сил и крутящий момент 350 Нм. Несмотря на экономичность, модель сохраняет практичность и способна буксировать прицеп весом до 907 кг. Об этом пишет Top Speed.

Почти не уступает лидеру Toyota Corolla Cross Hybrid, демонстрирующему расход на уровне 5,6 литра на 100 километров. Ее силовая установка выдает 196 лошадиных сил и 188 Нм крутящего момента, а полный привод входит в стандартную оснастку, являющуюся редкостью для этого класса.

Гибридная Honda CR-V в переднеприводном исполнении потребляет примерно 5,88 литра горючего на 100 километров. Ее система мощностью 204 лошадиные силы обеспечивает 335 Нм крутящего момента, чего достаточно как для ежедневной езды, так и для буксировки лёгкого прицепа весом до 453 килограммов. Сходный показатель экономичности имеет и Ford Escape Hybrid, который тратит около 6,03 литра на 100 километров. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем, развивающим 192 лошадиные силы и 210 Нм, и может тянуть грузы массой до 680 килограммов.

В этом же диапазоне потребления горючего находится Toyota RAV4 Hybrid. В смешанном цикле он нуждается около 6,03 литра на 100 километров, а суммарная мощность гибридной системы составляет 219 лошадиных сил. Кроссовер отличается хорошим балансом между экономичностью и возможностями, в частности, способностью буксировать до 794 килограммов. Аналогичную мощность имеет и новая Mazda CX-50 Hybrid, использующая проверенные гибридные технологии Toyota. Ее средний расход составляет примерно 6,19 литра на 100 километров, а максимальный крутящий момент достигает 221 Нм, что позволяет перевозить прицеп весом до 680 килограммов.

Посреди премиальных моделей выделяется Lexus NX 450h+. Это самый мощный автомобиль в подборке – 304 лошадиные силы. В то же время, в гибридном режиме он потребляет около 6,36 литра горючего на 100 километров, а на чистой электротяге способен преодолеть до 60 километров без использования бензина.

Замыкает рейтинг Subaru Crosstrek Hybrid с расходом примерно 6,72 литра на 100 км. Его силовая установка развивает 148 лошадиных сил, а фирменная система полного привода обеспечивает уверенное поведение не только на асфальте, но и на легком бездорожье, что делает модель привлекательной для активного образа жизни.

