Експерти склали рейтинг найекономніших компактних гібридів: про які авто йдеться

Сучасні компактні кросовери з гібридними силовими установками дедалі частіше стають вибором водіїв, які прагнуть зменшити витрати на пальне, не жертвуючи динамікою, комфортом і універсальністю. Найекономнішим серед гібридних кросоверів став Kia Sportage Hybrid.

У середньому він споживає близько 5,47 літра пального на 100 кілометрів. Автомобіль оснащений 1,6-літровим турбованим двигуном у поєднанні з електромотором, що разом забезпечують 227 кінських сил і крутний момент 350 Нм. Попри економічність, модель зберігає практичність і здатна буксирувати причеп вагою до 907 кілограмів. Про це написав Top Speed.

Майже не поступається лідеру Toyota Corolla Cross Hybrid, яка демонструє витрату на рівні 5,6 літра на 100 кілометрів. Її силова установка видає 196 кінських сил і 188 Нм крутного моменту, а повний привід входить до стандартного оснащення, що є рідкістю для цього класу.

Гібридна Honda CR-V у передньопривідному виконанні споживає приблизно 5,88 літра пального на 100 кілометрів. Її система потужністю 204 кінські сили забезпечує 335 Нм крутного моменту, чого достатньо як для щоденної їзди, так і для буксирування легкого причепа вагою до 453 кілограмів. Подібний показник економічності має й Ford Escape Hybrid, який витрачає близько 6,03 літра на 100 кілометрів. Автомобіль оснащений 2,5-літровим двигуном, що розвиває 192 кінські сили та 210 Нм, і може тягнути вантажі масою до 680 кілограмів.

У цьому ж діапазоні споживання пального перебуває Toyota RAV4 Hybrid. У змішаному циклі він потребує близько 6,03 літра на 100 кілометрів, а сумарна потужність гібридної системи становить 219 кінських сил. Кросовер вирізняється гарним балансом між економічністю та можливостями, зокрема здатністю буксирувати до 794 кілограмів. Аналогічну потужність має й нова Mazda CX-50 Hybrid, яка використовує перевірені гібридні технології Toyota. Її середня витрата складає приблизно 6,19 літра на 100 кілометрів, а максимальний крутний момент досягає 221 Нм, що дозволяє перевозити причеп вагою до 680 кілограмів.

Серед преміальних моделей виділяється Lexus NX 450h+. Це найпотужніший автомобіль у добірці — 304 кінські сили. Водночас у гібридному режимі він споживає близько 6,36 літра пального на 100 кілометрів, а на чистій електротязі здатен подолати до 60 кілометрів без використання бензину.

Замикає рейтинг Subaru Crosstrek Hybrid із витратою приблизно 6,72 літра на 100 кілометрів. Його силова установка розвиває 148 кінських сил, а фірмова система повного приводу забезпечує впевнену поведінку не лише на асфальті, а й на легкому бездоріжжі, що робить модель привабливою для активного способу життя.

