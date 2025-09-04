'Это открыло бы ему новые возможности' - Зеленский в Париже объяснил, почему не пойдет на территориальные уступки с путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что территориальные уступки России не принесут миру, а наоборот станут трамплином для новой агрессии Кремля против Европы. "Некоторые медиа говорят, что если украинская армия уйдет с востока, то там воцарится мир. Это неправда. Путин захватил Крым, чтобы окружить юг, а в 2014 году часть Донбасса, чтобы впоследствии полностью его оккупировать. Если бы мы отошли с Донбасса, он бы получил пространство для наступления на Харьков или Днепр", — подчеркнул Зеленский.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Point. По его словам, Европа должна мыслить более масштабно и осознать, что в случае падения Украины Путин использует ее территорию как плацдарм для дальнейшей экспансии.

Президент подчеркнул, что угроза реальна не только для соседних стран:

"От Москвы до Парижа – менее 3 000 км. Российские ракеты уже сейчас преодолевают 2500 км, а развитие технологий означает, что за два года их дальность достигнет 5000 км. Море или океан никого не спасут".

Зеленский добавил, что будущее восточной границы Европы зависит от Украины:

"Если мы не удержимся, эта граница пройдет уже не по Украине, а по Польше или даже Германии. Все зависит от того, как далеко мы позволим России продвинуться".

