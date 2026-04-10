Как покрасить пасхальные яйца в карамельно-коричневый цвет: простой лайфхак
В преддверии Пасхи многие украинцы ищут простые и безопасные способы украсить праздничные яйца. Один из таких вариантов – натуральная покраска с помощью обычного чая, который позволяет получить интересные и необычные оттенки без использования химических красителей.
Именно таким лайфхаком поделились авторы популярного блога в Instagram. В зависимости от вида напитка можно получить разные оттенки: черный чай придает пасхальным яйцам теплый карамельно-коричневый цвет с легким мраморным эффектом, зеленый — нежные оливковые или бежевые тона, а настой гибискуса красит яйца в глубокий темно-серый оттенок.
Читайте также: Мраморные яйца на Пасху: способ окрашивания пасхальных яиц с пеной для бритья
Как покрасить яйца:
Сначала нужно заварить очень крепкий чай. В готовый настой добавьте столовую ложку уксуса – это поможет закрепить цвет.
Отваренные яйца полностью окуните в чай и оставьте настаиваться по меньшей мере на три часа, а для более насыщенного результата – на ночь.
После окрашивания яйца можно слегка натереть маслом – это придаст им хороший блеск и подчеркнет цвет.
Ранее мы уже писали, какой овощ поможет покрасить пасхальные яйца на Пасху.
