Финансовая угроза для украинцев: почему могут исчезнуть деньги без вашего обращения в банк

Банковский рынок Украины претерпевает изменения: клиентам придется подтверждать активность своих счетов во избежание потери денег. Особенно это касается владельцев "забытых" счетов в Ощадбанке - если не принять меры до 30 сентября, их сбережения будут переведены в статус "недвижимых вкладов" с дополнительными комиссиями.

По информации банка, это может привести не только к ограничению доступа к счету, но и к начислению комиссий, которые существенно снизят остатки на карточках и депозитах. Ощадбанк обязал лично посетить отделения тех клиентов, которые в течение трех и более лет не совершали никаких операций по счету. Это правило касается как держателей платежных карт, так и вкладчиков депозитов.

Под "операциями" подразумевается любая активность на счете: снятие наличных, безналичные переводы, пополнение карты или оплата покупок. Если счет долгое время оставался неактивным, его владельцу придется пройти повторную идентификацию и подтвердить право на средства.

Для этого клиенту нужно лично посетить отделение банка с двумя документами:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН).

В банке объясняют, что процедура обязательна для актуализации персональных данных, чтобы защитить клиентов от мошенничества и подтвердить, что именно они являются владельцами счетов.

Если клиент не успеет обратиться к 30 сентября 2025, его средства автоматически переведут в категорию "недвижимых вкладов". Это означает:

на счет будут начисляться специальные комиссии по обслуживанию;

банк будет иметь право списывать определенные суммы в соответствии с тарифами;

восстановить полноценный доступ к средствам станет сложнее и дороже.

Следует отметить, что комиссия не касается арестованных счетов и средств, выплачиваемых в рамках наследства. Такие меры предпринимаются для поддержания актуальности данных клиентов и предотвращения ситуаций, когда "забытые" счета могут стать объектом мошенничества или злоупотреблений. Кроме того, это отвечает внутренней политике банков и требованиям финансового мониторинга и законодательства.

