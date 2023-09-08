Фриланс или фриланс?: Преподаватель украинского языка рассказала, как правильно писать популярные иноязычные термины

Самые острые споры возникают относительно так называемого "правила девятки". Оно заключается в том, что после девяти согласных звуков (д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р) иностранный звук "і" в общих названиях следует передавать через "и". Это правило появилось более ста лет назад, когда иностранных слов в повседневном или профессиональном обиходе было гораздо меньше, чем сейчас.

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Как пишут на сайте happymonday, согласно этому правилу, мы должны говорить "сториз", "стрим", "скриншот", "кринж", "фрилансер", "тимлід", "диджитал" и так далее. К таким словам также относятся "чипси", "капучино", "тирамісу", "чизкейк", "чизбургер", где также используется "и" вместо "і".

Часто возникают споры, почему, если мы используем слова с максимальным приближением к языку-оригиналу, то почему тогда "и" вместо "і"? Это вопрос регулирования. Правопись 2019 года фиксирует и продолжает традицию. Составители предлагают в общих названиях после согласных д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р перед следующим согласным (кроме й) использовать "и": стимул, позиция, силуэт, джинсы, шифр.

Однак в словах иностранного происхождения, где "і" стоит после гласной, ее стоит передавать через наше "ї": кофеїн, мозаїка, біткоїн и так далее.

"Вебсайт", "топменеджер", но "піар-кампанія"

Правопись регулирует написание без дефиса слов с первой иностранной частью, веб-, екзо-, еко-, екс-, етно-, євро-, кібер-, мета-, метео-, моно-, нео-, поп-, соціо-, теле-, а также с иностранными частями, определяющими количественное проявление чего-либо (выше обычного, очень высокий, слабый, быстрый): бліц-, гіпер-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-. Поэтому правильно писать "топменеджер", "вебдизайнер", "екоторбинка", "експрацівник", "бліцінтерв’ю" и так далее.

Также существует уточнение к правилу, согласно которому иностранная часть "топ-" не сочетается с числительными. Таким образом, "топ-10" лучше заменить на "десятку лидеров", "десятку лучших" и так далее.

Слова, обозначающие разные варианты списков и перечней, пишутся вместе: чекліст, шортліст, банліст, блекліст. И после "л" пишется "і", так как буквы "л" нет в перечне "правила дев’ятки".

"Проект"

Слово "проект" вызвало значительное возмущение среди носителей языка, когда в 2019 году была введена новая редакция правописных норм. Однак логика этого правила заключается в том, что слово "проєкт" давно заимствовано из латинского языка, где в оригинале присутствует сочетание звуков [je], которое передается буквой "є". Поэтому "проєкт" и "проєкція" отражают оригинальное звучание слова.

Написание слов с звуками [g] и [h] в словах иностранного происхождения регулируется тем, насколько эти звуки стали привычными для носителей языка. Обычно [g] передается буквой "г" ("блог", "маркетинг", "серфінг"), а [h] почти всегда - буквой "г" ("гандбол", "гіпотеза", "горизонт"). Однак в некоторых словах, которые уже закрепились традицией, [h] и фонетически близкие к нему звуки можно передавать буквой "х" ("хобі", "хол", "хокей", "хіджаб").

Согласно логике такого подхода, в новых заимствованных словах должно быть "г" вместо [h]: "гайп" и "гайпити", "гейт" и "гейтити", "гакер" и "гакнути", "лайфгак", "гештег", "гівевей", "гік", "глітер", "горор", "гуді".

Кстати, "хобі" пишется с одной "б", так как в общих названиях иностранного происхождения двойные буквы не сохраняются. Также "піца" пишется с одной "ц". Удвоение букв остается в собственных именах, таких как "Ніцца", "Шиллер", "Енн", и в нескольких исключительных словах.

"Імейл"

Правопись четко не устанавливает определенных слов иностранного происхождения, которые уже довольно долгое время существуют в профессиональном или личном общении. Поэтому возникают споры относительно того, как правильно писать то или иное слово. Например, некоторое время слово "імейл" соседствовало с вариантом "емейл". В речи более распространен вариант "імейл" по аналогии с оригинальным произношением, например, "напиши мені на імейл", "підкажи мені свій імейл", "дай адресу імейла", "я не бачу у вхідних твого імейла".

Названия социальных сетей

Правила написания названий сайтов, соцсетей, поисковых систем и мессенджеров четко прописаны в правописании. Они пишутся с маленькой буквы и без кавычек, как общие названия, и не сохраняют удвоения букв: "твітер", "редит", "інстаграм", "фейсбук", "дискорд", "вотсап". Также действует "правило девяти", по которому пишется "лінкедін", "редит" через букву "и". Названия сайтов с родовым словом пишутся с большой буквы и в кавычках, например, "відеогостинг "Ютуб"", "енциклопедія "Вікіпедія"". Возможен также вариант написания словом оригинала, например, "LinkedIn". Если речь идет о юридических лицах, кавычки можно опустить, например, "позов против Фейсбука".

Феминитивы

В лингвистике также часто обсуждаются феминитивы - названия женщин или лиц, которые идентифицируют себя с женским полом, в зависимости от их занятий, профессий и так далее. Феминитивы образуются с помощью суффиксов -к-, -иц-, -ин-, -ес- от маскулинитивов, то есть назв мужчин или лиц, которые так идентифицируют себя.

Суффикс -к- считается наиболее продуктивным для образования феминитивов, но также используются и другие суффиксы. Например, "дизайнерка" (от "дизайнер"), "модераторка" (от "модератор"), "експертка" (от "експерт"), "культурологиня" (от "культуролог"), "коучиня" (от "коуч"), "гідеса" (от "гід").

Таким образом, эти правила определяют правописание иностранных слов и их производных в современном украинском языке, хотя иногда они вызывают оживленные дискуссии среди носителей языка.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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