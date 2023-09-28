Готовая брокколи будет зеленой: Как сохранить естественный цвет овощей во время варки

Как варить брокколи, шпинат и зеленый горошек, чтобы они не теряли зеленый цвет

Ярко-зеленые овощи всегда привлекают взгляд и придают свежести любому блюду. Однако со временем они могут терять свой яркий цвет, особенно если они дольше находятся на открытом воздухе.

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К счастью, существуют способы, которые помогут сохранить зеленый цвет овощей, и о них рассказала спортивная диетология Марина Пискун на своей странице в Instagram. Для этого вам понадобится только вода со льдом.

Вот как сохранить зеленый цвет овощей, таких как спаржа, брокколи, зеленый горошек и шпинат:

Промойте овощи и разделите их на удобные части. В кастрюле принесите много воды к кипению и добавьте соль (это поможет сохранить минералы в овощах, а также ускорит процесс обработки). Положите овощи в кипящую воду. Не накрывайте кастрюлю крышкой (это позволит волатильным кислотам, выделяющимся из разрываемых клеток, испаряться вверх, а не оставаться внутри овощей). Продолжительность и температура приготовления овощей в кипящей воде (этот процесс называется "бланшированием") зависят от вида продукта. Однако не следует превышать 5 минут приготовления после опускания овощей в воду, поскольку после этого начинается разрушение хлорофилла. Обычно оптимальное время составляет 1–3 минуты, чтобы сберечь максимум витаминов. После приготовления подавайте овощи сразу или опустите их в воду со льдом, чтобы остановить дальнейший нагрев. Этот процесс поможет сохранить яркий зеленоватый цвет овощей.

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