Готовьте деньги: в Украине подорожал популярный продукт

В Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. Сейчас в крупных супермаркетах они стоят в среднем 6,3 грн за штуку (63 грн за десяток), что на 1,09 грн больше, чем цены середины октября.

Эксперты предупреждают: рост стоимости, вероятно, продолжится. Об этом пишет OBOZ.

По данным мониторинга OBOZ.UA, в разных сетях яйца продают в диапазоне 5,59–7 грн. за штуку (55,9–70 грн. за десяток). В частности, в Auchan цена составляет 6,6 грн за яйцо, у Novus – 5,99 грн, в "Мегамаркете" – 7 грн, а в "ЭКО маркете" – 5,59 грн.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует новое повышение стоимости ближе к новогодне-рождественскому периоду. По его оценкам стоимость яиц может вырасти примерно на 10%. Причина – традиционное предпраздничное увеличение спроса, когда украинцы активнее покупают продукты для праздничного стола.

Вместе с тем он отмечает, что в этом году подорожание будет более умеренным, чем в прошлом, поскольку покупательная способность населения ограничена и производители не смогут существенно поднимать цены. Ожидается, что рост останется в пределах до 10%, без резких скачков в ближайшие недели.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

