Грозы и шквалы накроют Украину: какие области окажутся под ударом непогоды

На этой неделе в ряде регионов Украины прогнозируют интенсивные осадки. Кое-где ожидаются грозовые явления и шквальный ветер.

Такой информацией поделился в своем прогнозе синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.ua. В течение этой недели по территории Украины будут двигаться атмосферные фронты вместе с зонами повышенного давления.

Это приведет к изменяющейся погоде и перепадам атмосферного давления. Кое-где будут ощущаться и порывы сильного ветра.

По словам метеоролога, осадки будут выпадать периодически и будут иметь разную силу. Игорь Кибальчич уточнил, в каких регионах следует готовиться к мощным ливням.

Во вторник, 19 августа, благодаря влиянию антициклона по всей Украине установится малооблачная погода без осадков. Аналогичная ситуация сохранится и в среду, 20 августа – дожди не прогнозируют.

В четверг, 21 августа, у большинства регионов еще будет сухая и относительно спокойная погода. В западных областях днем начнутся дожди с грозами. Кое-где возможны сильные ливни и шквальный ветер с порывами 15–20 м/с.

В пятницу, 22 августа, западные и северные области накроет пасмурная, дождливая и прохладная погода. На остальной территории страны сохранится жара и сухость.

В субботу 23 августа грозовые дожди пройдут в северных и центральных регионах, а днем осадки возможны местами и на Востоке и Юге страны. В то же время, западные области уже останутся без дождей.

В воскресенье, 24 августа, по всей Украине будет прохладная и стабильная погода. Благодаря воздействию антициклона осадков не прогнозируют.

