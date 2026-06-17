Хрустящая закуска на зиму: рецепт маринованных огурцов с кабачками

Маринованные огурцы с кабачками — простая и вкусная заготовка на зиму, не требующая стерилизации. Овощи дважды заливают кипятком, затем горячим маринадом с солью, сахаром и уксусом.

Благодаря специям, чесноку и хрену консервация получается ароматной, хрустящей и с приятной пикантностью. Об этом пишет Shuba.

Что следует знать перед приготовлением

В этой закатке сочетаются целые огурцы и нежные кружки кабачков. Особый вкус добавляют листья хрена, укроп, чеснок, зерновая горчица, кориандр, лавровый лист, гвоздика и перец. Вместо стерилизации используется метод двойной горячей заливки, позволяющий сохранить упругими овощами и сократить время приготовления.

Для литровой банки понадобится примерно 600 г овощей – поровну огурцов и кабачков.

Ингредиенты

Для овощной закатки:

огурцы – 300 г;

кабачки – 300 г;

листья хрена – 10 г;

укроп – 10 г;

чеснок - 3 зубчика;

перец чили – небольшой кусочек;

лавровый лист - 1-2 шт.;

зерновая горчица - ¼ ч. л.;

семена кориандра - ¼ ч. л.;

гвоздика – 2 бутона;

душистый перец – несколько горошин;

черный перец горошком – 6 шт.

Для маринада:

сахар - 50 г;

каменная соль - 16 г;

уксус 9% - 33 мл.

Способ приготовления

Сначала залейте огурцы холодной водой и оставьте примерно на час. Это поможет сделать их более хрустящими после маринования.

Банки тщательно вымойте, обдайте кипятком и высушите. Крышки также ошпарьте горячей водой.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см. У огурцов срежьте кончики.

На дно банки выложите часть укропа, полоски хрена, один измельченный зубчик чеснока, лавровый лист, гвоздику, горчицу, кориандр и немного перца.

Плотно заполните банку овощами, чередуя огурцы и кабачки. Сверху добавьте оставшуюся зелень, чеснок, чили и специи.

Залейте содержимое банки кипятком в самый верх, накройте крышкой и оставьте на 20 минут. После этого воду слейте и повторите еще раз.

После второй заливки слейте воду в кастрюлю. В банке добавьте соль, сахар и уксус. Воду доведите до кипения и сразу залейте ею овощи до краев.

Банку герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

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Маринованные огурцы с кабачками прекрасно подходят с картофелем, мясными блюдами или как самостоятельная закуска на праздничном или повседневном столе.

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