Идеальная закуска на зиму: рецепт маринованного лука-шалот

Лук шалот – отличный вариант для быстрого маринования благодаря своему нежному вкусу и небольшому размеру колец. Она легко становится "на один укус", но при этом способна существенно обогатить вкус любого блюда. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты: яблочный уксус, сахар, соль и перец черный горошком.

Маринованный шалот придает пикантности мясным блюдам, салатам, сэндвичам, бутербродам и даже выпечке вроде заливных пирогов. Об этом пишет Shuba.

Это универсальная закуска, которую легко сделать дома, а хранится она в холодильнике не менее двух недель. Вкус полностью раскрывается после охлаждения.

Быстрый маринованный лук-шалот

Ингредиенты:

шалот - 5 шт.

яблочный уксус - ½ стакана

вода - ½ стакана

сахар - 20 г

соль - 20 г

черный перец горошком - 5 г

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Приготовление

Подготовка лука

Очистите шалот и нарежьте тонкими кольцами. Выложите в чистую стеклянную банку.

Маринад

В небольшой кастрюле смешайте воду, яблочный уксус, сахар, соль и перец горошком. Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся.

Снимите маринад с огня и залейте им лук в банке.

Финальный этап

Плотно закройте крышкой и слегка встряхните банку, чтобы специи равномерно распределились.

Дайте луку настояться 30–45 минут — после этого он готов к употреблению.

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