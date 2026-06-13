Идеальная закуска на зиму: рецепт салата из маринованной капусты

Салат из маринованной капусты – это простое домашнее блюдо, которое можно приготовить вечером, а уже на следующий день подавать на стол. Без стерилизации, сложных процессов и длительного ожидания – только хрустящие овощи и запас осенних витаминов.

Рецептом поделились на странице diana_kulikovska. Его главная особенность – сбалансированный вкус: капуста остается хрустящей, овощи – сочными, а маринад имеет приятную, мягкую стрижку без чрезмерной кислоты.

Ингредиенты:

капуста свежая - 1 кг

морковь - 200 г

сладкий перец - 250 г

лук - 150 г

сахар – 4 ст. л.

соль – 1 ст. л.

масло - 50-70 г

уксус - 4-5 ст. л.

перец черный горошком – 8 шт.

лавровый лист – 4 шт.

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Приготовление:

Капусту тонко нашинкуйте, но не слишком мелко – так она сохранит приятный хруст. Морковь натрите на крупной или корейской терке. Перец нарежьте соломкой, а лук полукольцами.

Все овощи соедините в большой миске. Добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте и слегка помните руками, чтобы овощи пустили сок.

После этого разложите смесь в банки, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник. Уже через 12–24 часа салат можно подавать на стол, хотя свой лучший вкус он приобретает на второй-третий день.

Советы:

Для более пикантного вкуса можно добавить немного перца чили или чеснока. Если заменить обычный уксус на яблочный, блюдо получит более мягкий, слегка фруктовый аромат. Такой салат хорошо сочетается с картофелем или мясными блюдами, особенно в холодный сезон.

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