Идеальная закуска на зиму: рецепт салата из маринованной капусты
Салат из маринованной капусты – это простое домашнее блюдо, которое можно приготовить вечером, а уже на следующий день подавать на стол. Без стерилизации, сложных процессов и длительного ожидания – только хрустящие овощи и запас осенних витаминов.
Рецептом поделились на странице diana_kulikovska. Его главная особенность – сбалансированный вкус: капуста остается хрустящей, овощи – сочными, а маринад имеет приятную, мягкую стрижку без чрезмерной кислоты.
Ингредиенты:
- капуста свежая - 1 кг
- морковь - 200 г
- сладкий перец - 250 г
- лук - 150 г
- сахар – 4 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- масло - 50-70 г
- уксус - 4-5 ст. л.
- перец черный горошком – 8 шт.
- лавровый лист – 4 шт.
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Приготовление:
Капусту тонко нашинкуйте, но не слишком мелко – так она сохранит приятный хруст. Морковь натрите на крупной или корейской терке. Перец нарежьте соломкой, а лук полукольцами.
Все овощи соедините в большой миске. Добавьте соль, сахар, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте и слегка помните руками, чтобы овощи пустили сок.
После этого разложите смесь в банки, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник. Уже через 12–24 часа салат можно подавать на стол, хотя свой лучший вкус он приобретает на второй-третий день.
Советы:
Для более пикантного вкуса можно добавить немного перца чили или чеснока. Если заменить обычный уксус на яблочный, блюдо получит более мягкий, слегка фруктовый аромат. Такой салат хорошо сочетается с картофелем или мясными блюдами, особенно в холодный сезон.
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