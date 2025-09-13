Имеет ли право отец совершеннолетнего ребенка с инвалидностью получить отсрочку

В Украине минимум до 5 ноября будут действовать военное положение и режим общей мобилизации. Мужчины призывного возраста продолжают подлежать призыву к силам обороны для защиты страны от российской агрессии. В то же время, закон предусматривает ряд исключений, среди которых — право на отсрочку для родителей детей с инвалидностью.

Об этом пишет OBOZ.UA. Юрист Владислав Дерий объясняет, что это право сохраняется даже тогда, когда ребенок достигает совершеннолетия. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", содержание ребенка с инвалидностью является основанием для отсрочки от мобилизации при условии, что отец предоставляет подтверждающие документы.

Чтобы воспользоваться этим правом, следует обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением. К ней следует добавить военно-учетный документ, свидетельство о рождении ребенка и справку или удостоверение, подтверждающее инвалидность и статус ребенка. Все эти документы можно предоставить лично или отправить по почте.

Таким образом, отец совершеннолетнего ребенка с инвалидностью имеет законное право на отсрочку, главное должным образом подтвердить это документально.

