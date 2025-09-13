Чи має право батько повнолітньої дитини з інвалідністю отримати відстрочку

В Україні щонайменше до 5 листопада діятимуть воєнний стан і режим загальної мобілізації. Чоловіки призовного віку продовжують підлягати призову до Сил оборони для захисту країни від російської агресії. Водночас закон передбачає низку винятків, серед яких — право на відстрочку для батьків дітей з інвалідністю.

Про це пише OBOZ.UA. Юрист Владислав Дерій пояснює, що це право зберігається навіть тоді, коли дитина досягає повноліття. Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", утримання дитини з інвалідністю є підставою для відстрочки від мобілізації за умови, що батько надає підтвердні документи.

Щоб скористатися цим правом, необхідно звернутися до територіального центру комплектування із заявою. До неї слід додати військово-обліковий документ, свідоцтво про народження дитини та довідку або посвідчення, яке підтверджує інвалідність і статус дитини. Усі ці документи можна подати особисто або відправити поштою.

Таким чином, батько повнолітньої дитини з інвалідністю має законне право на відстрочку, головне — належним чином підтвердити це документально.

