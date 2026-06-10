Как купить билеты на поезд в пик сезона: полезные советы

С началом летнего сезона в Украине резко возрос спрос на железнодорожные перевозки, из-за чего купить билеты на популярные направления стало значительно сложнее. Ситуацию усугубляет и дефицит подвижного состава: несмотря на обновление парка, часть вагонов и локомотивов повреждена в результате российских атак, поэтому свободных мест на многих рейсах не хватает.

В то же время в Укрзализныце напоминают о нескольких инструментах, которые помогут найти билеты даже в период пиковой нагрузки. Один из самых простых способов – подключить уведомления о появлении свободных мест через мобильное приложение перевозчика.

Для этого необходимо выполнить поиск нужного рейса и активировать функцию отслеживания билетов. После появления свободных мест пользователь получит ответное сообщение. Еще одна полезная опция – сервис автовыкупа. Система автоматически отслеживает появление мест и самостоятельно оформляет билеты, как только они становятся доступными.

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Автовыкуп позволяет приобрести как возвращенные пассажирами билеты, так и места из резерва, не использованные льготными категориями граждан, имеющих право на первоочередное или внеочередное оформление проездных документов. В то же время у сервиса есть определенные ограничения. Он не работает для большинства международных рейсов в Польшу и из Польши, за исключением поездов Intercity+, а также не распространяется на прямой маршрут Киев — Вена.

Чтобы воспользоваться функцией автовыкупа, необходимо авторизироваться в приложении через "Действие. Подпись", указать данные пассажиров, выбрать нужный рейс и произвести предварительную оплату. За одну заявку можно оформить до четырех мест. Если система не найдет нужных билетов или пользователь отменит заказ, оплаченные средства автоматически вернутся на банковскую карту.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

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