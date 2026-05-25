Как оформить отсрочку в 2026 году: объяснение ТЦК

Право на отсрочку имеют граждане, подпадающие под статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Многие военнообязанные мужчины в Украине до сих пор не до конца понимают, как правильно оформить отсрочку от мобилизации, чтобы она была действующей и корректно отражалась во всех реестрах.

В Луганском областном ТЦК и СП объяснили, как это сделать в 2026 году. Само наличие оснований еще не означает автоматическое предоставление отсрочки.

"Без представления заявления и необходимых документов отсрочка не оформляется. Если человек имеет право на него, но не прошел процедуру, ТЦК и СП может совершить призыв", — объясняют в ведомстве. Также важно помнить, что отсрочка не освобождает от мобилизации навсегда, а временно переносит возможность призыва.

Кто может получить отсрочку

Оформить отсрочку могут только граждане, состоящие на военном учете. С ноября 2025 г. в Украине действует обновленная система оформления таких документов.

Большинство отсрочек теперь продолжаются автоматически, а приоритет предоставляется цифровому оформлению через приложение "Резерв+". Подать документы можно через ЦНАП, не обращаясь непосредственно к ТЦК и СП.

В приложении "Резерв+" доступны 11 категорий онлайн-отсрочок. Их могут оформить:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью I или II группы;

граждане, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;

мужья и жены военнослужащих, воспитывающих ребенка;

родители троих и более детей, рожденных в браке;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники заведений высшего и профессионального образования.

Как подать заявление

Для категорий граждан, отсрочки которых еще не переведены в цифровой формат, предусмотрена возможность подачи документов через любой удобный ЦНАП.

В ТЦК подчеркивают: подать заявление можно только лично. Родственники или официальные представители не имеют права оформлять отсрочку вместо заявителя.

Как проверяют отсрочку

Подтверждение наличия отсрочки осуществляется через QR-код в военно-учетном документе как в электронном виде на телефоне, так и в распечатанном формате.

QR-код должен быть целым и пригодным для сканирования. Если код не считывается, система не подтвердит отсрочку, что может стать основанием для мобилизации.

