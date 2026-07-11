Как охладить спальню за две секунды: простой лайфхак

После нескольких дней сильного зноя, когда температура воздуха превышала +35 °C, многие украинцы искали способы охладиться, особенно ночью. В то же время, не все популярные советы из интернета оказываются действительно эффективными.

Эксперты назвали простой лайфхак, который поможет легче засыпать в жаркую погоду. Как сообщает Express со ссылкой на специалистов Good Housekeeping, достаточно всего на несколько секунд передвинуть кровать подальше от стены, чтобы сделать ночной отдых более комфортным.

Эксперты объясняют, что больше всего это касается наружных стен или тех, на которые в течение дня попадают прямые солнечные лучи. В жаркую погоду они накапливают тепло, а после заката еще долго отдают его в помещение.

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Если кровать стоит вплотную к такой стене, человек фактически спит рядом с поверхностью, которая продолжает излучать тепло, что только усиливает чувство удушья и затрудняет засыпание. Специалисты советуют отодвинуть кровать хотя бы несколько сантиметров. Небольшой промежуток улучшит циркуляцию воздуха между стеной и матрасом, благодаря чему в спальное место будет передаваться меньше накопленного тепла.

Такой простой способ не охладит комнату полностью, однако может сделать сон гораздо более комфортным без использования кондиционера или других дополнительных устройств.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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