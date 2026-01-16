Как участнику боевых действий получить льготы на оплату коммуналки
Украинские военнослужащие, получившие статус участника боевых действий, имеют право на широкий спектр государственных гарантий. Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает ряд социальных льгот, в том числе существенные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Журналисты Фактов ICTV выяснили, какие именно коммунальные льготы доступны для УБД в 2026 году и как их можно оформить.
Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить
Какие льготы на коммунальные услуги предусмотрены для УБД
Государство гарантирует участникам боевых действий следующие скидки: – 75% уменьшение платы за пользование жильем; – 75% скидки на оплату коммунальных услуг; – 75% компенсации стоимости топлива для отопления жилья в домах без централизованного теплоснабжения; – 100% скидки на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью в результате войны.
При начислении платы за отопление скидка распространяется на нормативную площадь: 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.
Для домохозяйств, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, предусмотрены особые условия: 75% скидки на газ для отопления жилья на двойную нормативную площадь – 42 кв. м на каждого льготника и 21 кв. м на семью.
Дополнительные жилищные гарантии для УБД
Кроме коммунальных льгот, участники боевых действий имеют первоочередное право на: – обеспечение жильем в случае необходимости улучшения жилищных условий; – получение земельных участков для строительства, садоводства или огородничества; – первоочередной ремонт жилых домов и квартир.
Военные, которые получили ранения, контузии или увечья во время боевых действий, должны быть обеспечены жильем в течение двух лет с момента взятия на квартирный учет.
Также УБД могут получить льготную ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилья со сроком погашения до 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительных работ. Отдельно предусмотрено первоочередное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы, гаражные объединения и садоводческие общества.
Льготы на связь
Участники боевых действий имеют право на внеочередное использование услуг связи, а также на льготную установку квартирного телефона. Оплата основных работ составляет 20% от тарифа, дополнительных – 50%. Абонентская плата за использование телефона уменьшается наполовину.
Как оформить льготы на коммунальные услуги в 2026 году Воспользоваться льготами могут только лица, которым официально присвоен статус участника боевых действий. Если статус еще находится в стадии оформления, подать заявление на льготы невозможно.
После получения удостоверения УБД необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать два заявления: о внесении информации в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы; – о назначении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
К заявлениям прилагаются оригиналы и копии паспорта, идентификационного кода и удостоверение участника боевых действий.
Представить документы можно несколькими способами: – лично в сервисном центре ПФУ; – через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда; – через приложение "Действие" с использованием Действия.
После рассмотрения документов специалисты Пенсионного фонда сообщают заявителю о результате и последующем порядке получения льгот.
Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!