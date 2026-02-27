Как военнообязанному получить бронь, если находится в розыске ТЦК

Если военнообязанный объявлен в розыск территориальным центром комплектования в период перебронирования, оформить новую бронь без предварительного снятия с розыска невозможно. Бронирование предусматривает отсрочку от мобилизации работникам предприятий и учреждений, имеющих критическое значение для экономики и функционирования государства.

В то же время такая отсрочка не всегда бессрочна, поэтому в отдельных случаях необходимо проходить процедуру перебронирования. Юристы объяснили, какие механизмы разрешения такой ситуации применяются на практике.

Один из граждан обратился за юридической консультацией, объяснив, что в январе ему исполнилось 25 лет. Он был забронирован, однако в феврале — именно в период, когда предыдущая бронь уже утратила силу, а новая еще не вступила в силу — ТЦК объявил его в розыск.

Как действовать в такой ситуации

По словам адвоката Юрий Айвазян, для повторного оформления бронирования необходимо сняться с розыска. Это можно сделать двумя путями: либо признать административное правонарушение через сервис "Резерв+" с последующей уплатой штрафа в размере 8500 гривен, либо оспорить решение о розыске в административном суде.

Адвокат Вячеслав Кирда отмечает, что самым простым вариантом является подача заявления о признании правонарушения и урегулировании вопроса в установленном порядке.

В свою очередь юрист Владислав Дерий подчеркивает: без официального снятия с розыска оформить новую бронь невозможно. По его словам, самый быстрый способ — оплатить штраф через "Резерв+", тогда как обжалование в административном или судебном порядке потребует больше времени.

